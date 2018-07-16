Avrupa Birliği: Çin isterse ekonomisini dışarıya açabilir

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 'Çin istiyorsa ekonomisini dışarıya açabilir' diyerek, Çin'in bunun nasıl yapılabileceğini 'bildiğini' ifade etti.

Çin'in başkenti Pekin'de Çin Başbakanı Li Keqiang, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Li, serbest ticaretin savunulması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın toplamda 500 milyar doları bulan Çin malına gümrük vergisi getirebileceği, bunun Çin'e büyük zarar verebileceği biliniyor.

'ÇİN AÇILMAK İSTİYORSA AÇILABİLİR'

Juncker, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada Çin'in serbest ticaretle ilgili sözlerine yanıt olarak "Çin dışarıya açılmak istiyorsa bunu yapabilir, bunun nasıl yapılacağını biliyor" diye konuştu.

Tusk ise Çin, ABD ve diğer ülkelerin "ticaret savaşı" başlatmaması gerektiğini belirterek, Dünya Ticaret Örgütü'nün sorunları çözecek şekilde reform edilmesi gerektiğini savundu.

Donald Tusk, "Endüstriyel sübvansiyonlar, fikri mülkiyet ve zorla yapılan teknoloji transferleri, ticaret maliyetinin düşürülmesi konularında yeni kurallara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Li ise, DTÖ'nün otoritesinin artması gerektiğini söyledi, ancak bunun nasıl yapılacağına dair detay vermedi.

Çin, Avrupa Birliği'ne ABD'nin ticaret yaptırımlarına karşı işbirliği teklif etmiş, AB bunu kabul etmemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün AB'yi "düşman" olarak tanımladığını belirtti. Bu açıklamaya yanıt veren Tusk, AB ile ABD'nin "düşman" değil, birbirlerinin "en iyi arkadaşı" olduğunu savundu.