Avrupa Adalet Divanı'ndan evlilik eşitliği kararı

Avrupa Adalet Divanı, eşcinsel AB vatandaşları için kritik bir karara imza attı. Birliğin evlilik eşitliğine izin veren bir ülkesinde evlenen eşcinseller, izin vermeyen ülkeler de de evli sayılacak.

Avrupa Adalet Divanı, tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin eşcinsel vatandaşlarının birlik dışındaki ülkelerde yaşayan eşleriyle yaptıkları evlilikleri resmen tanıması gerektiğine karar verdi. AB’nin en üst hukuki organı olan Lüksemburg’daki mahkemenin kararının, evlilik eşitliğinin korunması konusunda kritik bir önem taşıdığı vurgulandı.

BBC Türkçe'de yer alan haberde Adalet Divanı’nın aldığı karara göre, evlilik eşitliğine izin vermeyen AB üyesi ülkeler de bu karara uymak zorunda. AB üyesi Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya ve Slovakya’da evlilik eşitliğine izin verilmiyor. Ancak Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı karar nedeniyle bu ülkeler, başka ülkede evlenen eşcinsel vatandaşlarının AB dışında yaşayan eşlerine oturma izni vermek zorunda.

EMSAL DAVAYI BİR ROMANYA VATANDAŞI AÇTI

Adalet Divanı’nın aldığı karara gerekçe olan dava, Romanya vatandaşı Adrian Coman tarafından açıldı. Eşcinsel olan Coman, ABD vatandaşı Clay Hamilton ile 2010 yılında Belçika’nın başkenti Brüksel’de evlendi. Ancak Romanya makamları, evlilik eşitliğinin resmi olarak tanınmaması nedeniyle, Coman’ın ABD’li eşine oturma ve çalışma izni vermedi.

'EŞ KAVRAMI CİNSİYETSİZDİR' KARARI

Adrian Coman, bu karar üzerine mahkemeye başvurdu. Romanya Yüksek Mahkemesi de, konuyu Lüksemburg’taki Avrupa Adalet Divanı’na taşıdı. Avrupa Adalet Divanı, “eş kavramının cinsiyetsiz olduğunu” vurgulayarak, AB vatandaşlarının kendi cinsiyle yaptıkları evliliklerin, yasalar karşısında karşı cinsle yapılan evliliklerden farklı olmadığına karar verdi.

Şu anda eşiyle birlikte ABD’de yaşayan Romanyalı Adrian Coman, mahkemenin kararını “insanlık onurunun zaferi” olarak değerlendirdi. Coman, artık AB ve Romanya’daki yetkililerin gözünün içine bakarak, “Bizim ilişkimiz de aynı derecede eşit ve değerli” diyebileceklerini söyledi.