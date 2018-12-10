Avrupa Adalet Divanı: İngiltere Brexit sürecini tek taraflı olarak durdurabilir

Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını tek taraflı olarak durdurabileceğine hükmetti.

Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış anlamına gelen Brexit sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceğine hükmetti.

Lüksemburg merkezli Avrupa Adalet Divanı, İngiltere’nin Brexit sürecine ilişkin açılan davayı karara bağladı. Mahkeme, İngiltere'nin AB'den ayrılma bildirimini tek taraflı olarak geri çekebileceğine hükmetti.

Kararda, "Mahkeme, bir üye devletin Avrupa Birliği'nden çekilme niyetini AB Konseyine bildirdiğinde, söz konusu üye devletin tek taraflı olarak bu bildirimi iptal etmekte serbest olduğuna karar vermiştir" ifadesi kullanıldı.

AB mahkemesinin kararı, İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından AB ile mutabakata varılan Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu'nda oylamaya sunulmasının bir gün öncesinde geldi. İngiltere Parlamentosu'nun anlaşmayı onaylaması düşük olasılık olarak görülüyor.

AB Adalet Divanı kararına İngiliz hükümeti kanadından ilk tepki de Çevre Bakanı Michael Gove'dan geldi. Gove, AB'de kalmak istemediklerini belirtti ve "29 Mart 2019'da AB'den ayrılacağız" dedi.