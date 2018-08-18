Autostrade, Cenova’da çöken köprüyü yeniden inşa edeceğini açıkladı

Cenova’da onlarca kişinin hayatını kaybettiği felaketin yaşandığı köprünün işletmecisi Autostrade per l’Italia, köprüyü yeniden inşa edeceğini açıkladı.

İtalya'da çöken Morandi Köprüsü'nün işletmecisi şirket, bugün bir basın toplantısı yaparak köprüyü yeniden inşa edeceğini bildirdi.

Felaketten bu yana şirketin ilk basın toplantısını düzenleyen Autostrade per l'Italia'nın CEO'su Giovanni Castellucci, yeni bir köprünün “felaket durumlarında kurtarma” amacıyla ayrılan 500 milyon avrodan oluşan fonlar kullanılarak inşa edileceğini söyledi.

Şirket başkanı Fabio Cerchiai de basın toplantısında Castellucci'nin görevde kalacağını söyledi. Ülkenin ulaştırma bakanı, Autostrade üst düzey yöneticilerini istifaya çağırmıştı.

İtalya'nın Benetton ailesinin sahibi olduğu Autostrade'nin viyadük güvenliğini sağlamada başarısız olduğu için işletme imtiyazını kaybedebileceği belirtiliyor.

Morandi viyadüğünün 200 metrelik bir bölümü, Salı günü öğle saatlerinde çökmüştü. Olayda en az 41 kişi hayatını kaybetti. Köprünün çökmesiyle birlikte Güney Fransa’yla şehrin ana kara bağlantısı da kesilmiş oldu.

