Audi CEO'su Rupert Stadler tutuklandı

Audi CEO'su Rupert Stadler emisyon skandalı sebebiyle tutuklandı.

Audi CEO'su Rupert Stadler dizel araçların emisyon testlerinde oynama yapılması gerekçesiyle tutuklandı.

Audi'nin sahibi şirket Volkswagen'den gelen açıklamada Stadler'in tutuklandığı doğrulandı. Tutuklamaya sebep olarak Stadler'in kanıtları yok etmeye çalışması gösterildi.

Skandal üç yıl önce ortaya çıkmış, şirketlere milyar doları bulan cezalar verilmişti. Başlangıçta Volkswagen araçlarında yapıldığı tespit edilen hilenin, Audi araçlarda da yapıldığı ortaya çıkmıştı.

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜNE DARBE

Emisyon skandalı olarak adlandırılan gelişmeyle, motorlu taşıtların gerçek hayatta otomobil üreticileri tarafından taahhüt edilen NOx değerinin çok üzerinde egzoz salımı yaptığı ortaya çıktı. Almanya Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı’nın 2016 yılının Nisan ayında yayınladığı Volkswagen Araştırma Komisyonu Raporu’nda yalnızca skandala konu olan firmada değil farklı birçok marka ve modeldeki araçta da benzeri emisyon farklılıklarının gözlendiği belirtiliyor.

ABD ve AB arasındaki ticaret savaşının ilk kıvılcımı olarak adlandırılabilecek emisyon skandalıyla, başından beri herkesçe bilinen "motorlu taşıtların şirketlerin taahhüt ettiğinin üzerinde egzoz salımı yaptığı" gerçeği, ABD'li tekeller tarafından Alman otomotiv sektörüne darbe vurmak için kullanıldı.

