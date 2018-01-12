Atina'da işçilerin sözü yankılanıyor: Grev hakkımız

Yunanistan'da işçi sınıfı "solcu" kılıklı SYRIZA hükümetinin yürüttüğü saldırıya karşı direniyor. Bir dönem sol içinde "umut" olup olmadığı tartışılan SYRIZA'nın maskesi hızlı bir biçimde düşerken, bugün ülkedeki en ağır saldırılar bu partinin imzasıyla gerçekleştiriliyor.
soL HD
Cuma, 12 Ocak 2018 22:25

Bugün Atina'da parlamento önünde, grev hakkını kısıtlayan yasa tasarısına karşı eylemler vardı. İşçiler, gelecek hafta parlamentoda oylanacak tasarıyı engellemeye çalışıyor.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) kemer sıkma önlemlerine karşı 24 saatlik bir grev yaptı. SYRIZA yönetiminin girişimine karşı aktif bir tavır sergileyen Yunanistan Komünist Partisi de eylemlerde yer alıyor.

Kemer sıkma önlemleri, Yunanistan'ın uluslararası kreditörlerinin baskısıyla SYRIZA yönetimi tarafından yürürlüğe sokuluyor.

soL HD komşudaki gelişmeleri değerlendirdi.

 