Atina'da işçilerin sözü yankılanıyor: Grev hakkımız

Bugün Atina'da parlamento önünde, grev hakkını kısıtlayan yasa tasarısına karşı eylemler vardı. İşçiler, gelecek hafta parlamentoda oylanacak tasarıyı engellemeye çalışıyor.
Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) kemer sıkma önlemlerine karşı 24 saatlik bir grev yaptı. SYRIZA yönetiminin girişimine karşı aktif bir tavır sergileyen Yunanistan Komünist Partisi de eylemlerde yer alıyor.
Kemer sıkma önlemleri, Yunanistan'ın uluslararası kreditörlerinin baskısıyla SYRIZA yönetimi tarafından yürürlüğe sokuluyor.
soL HD komşudaki gelişmeleri değerlendirdi.