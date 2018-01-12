Atina'da işçilerin sözü yankılanıyor: Grev hakkımız

Yunanistan'da işçi sınıfı "solcu" kılıklı SYRIZA hükümetinin yürüttüğü saldırıya karşı direniyor. Bir dönem sol içinde "umut" olup olmadığı tartışılan SYRIZA'nın maskesi hızlı bir biçimde düşerken, bugün ülkedeki en ağır saldırılar bu partinin imzasıyla gerçekleştiriliyor.

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