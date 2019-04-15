Atina ve Washington savunma işbirliğini derinleştiriyor

Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilimler, Washington'ın bölgedeki müttefiklerini yeniden değerlendirmesine yol açtı. ABD, Yunanistan'la askeri işbirliğini derinleştirme yönünde adımlar atıyor.

Yunan gazetesi Kathimerini, Atina ve Washington'ın Yunanistan'daki Amerikan silah sistemlerinin daha da pekiştirilmesi için “esnek” seçenekler üzerinde durduğunu yazdı. Bunlar arasında Yunanistan'ın iç kesimlerindeki Larissa askeri hava üssünde daha fazla drone ya da hava tankeri bulundurma gibi seçenekler de bulunuyor.

Ek olarak ABD'nin Yunan askeri tatbikatlarındaki katılımını arttırmak ve kapsamını genişletmek için hazırlık yaptığı da öne sürülüyor.

İki ülke arasındaki bu daha yakın işbirliğine bakıldığında, Yunanistan'ın bundan böyle Amerikan gemilerinin Ege limanlarına daha sık demirlemesini beklediği savunuluyor.

TÜRKİYE'YLE GERİLİM GÜÇ DENGELERİNİ DEĞİŞTİRDİ

İlişkilerin güçlenmesi Washington ve Ankara ittifakının basınç altında olduğu bir dönemle çakıştı. Atina'nın Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan belirgin güç dengeleri değişikliğinden jeopolitik fayda elde edeceği anlaşılıyor.

Washington geçen hafta Türkiye'yi Rus S-400 hava savunma sistemlerini almaması konusunda sert bir şekilde uyarırken Yunanistan ve Kıbrıs'ı askeri ve diplomatik olarak güçlendirmeyi amaçlayan Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası da eş zamanlı olarak ABD Kongresi'ne sunuldu.

LARISSA SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK

Larissa üssüyle ilgili sözleşme Ağustos ayında yenilenmeyi bekliyor ve taraflar burada konuşlandırılan silah sistemleri üzerine müzakeler yürütüyor.

Ek olarak, Yunanistan'ın merkezindeki Stefanovikeio hava üssünün ABD helikopterleri tarafından kullanılmasının devam etmesi beklenirken Dedeağaç veya Selanik limanları, Doğu Avrupa'ya yapılan uçuşlar için istasyon görevi görüyor.

Atina, Washington'la askeri bağlarının girdiği yeni aşamayı memnuniyetle karşılasa da, her ne pahasına olursa olsun, ABD-Türk sürtüşmelerinin ortasında kalmamayı da istiyor.