Ateşkesi reddeden cihatçılar İdlib'in güneybatısında saldırıya geçti

İdlib'de bulunan cihatçılar, Suriye'yle ateşkesi reddettikten sonra orduya karşı saldırılara başladı. Cihatçıların Suriye ordusunu İdlib'in güneybatısından atmak istediği aktarılıyor.

Suriye ordusunun ateşkes önerisi Ahrar'uş Şam ve diğer cihatçı gruplar tarafından kabul edilmedi.

El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam'ın öncülüğündeki cihatçılar Kesebiye'de bulunan Suriye ordusuna karşı saldırı başlattı.

Taraflar arasında yoğun çatışmalar yaşanırken, saldırı sırasında ağır kayıp yaşayan cihatçıların geri çekildiği aktarılıyor.

72 SAATLİK ATEŞKES ÖNERİLMİŞTİ

Suriye ordusu ve Rusya, cihatçılara 72 saatlik ateşkes önerisinde bulunmuştu. Ateşkesin amacı sivillerin bölgeden tahliyesini sağlayacak bir insani koridor açmaktı.

Rusya ve Türkiye arasında ateşkes görüşmeleri sürerken, bölgedeki büyük gruplardan Ahrar'uş Şam, görüşmeleri kabul etmediklerini ve ateşkese katılmayacaklarını açıkladı.

Cihatçıların görüşmeleri fırsat olarak kullanarak Suriye ordusunun elindeki bölgelere karşı saldırıya geçtiği görülüyor.