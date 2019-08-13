Atambayev darbe hazırlığıyla suçlandı

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Orozbek Opumbayev, Atambayev’in darbe planladığını öne sürdü.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Orozbek Opumbayev, Atambayev’in darbe planladığını öne sürdü.

Rus Tass haber ajansının aktardığına göre Atambayev'in kendisine yönelik polis operasyonu sırasında kadınları ve çocukları canlı kalkan olarak kullandığını iddia eden Opumbayev, operasyon sırasında bir özel kuvvetler personelinin silahla vurulduğunu açıkladı.

Opumbayev, “Asker, Atambayev’in evinde saklanan bir silahla öldürüldü. Evinde keskin nişancı tüfeği dahil birçok silah bulundu. Atambayev, halkıma altı kurşun sıktığını itiraf etti” dedi.

Opumbayev, Atambayev’in darbe planladığını iddia etti.