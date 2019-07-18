Asya ve Pasifik'te uyuşturucu ticareti 61 milyar dolara ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), Güneydoğu Asya'da üretilen metamfetaminin Asya ve Pasifik'teki ticaretinin 30-61 milyar dolar aralığına ulaştığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Güneydoğu Asya'da üretildiği bilinen metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu maddesinin Asya ve Pasifik'teki ticaretinin 30-61 milyar dolar aralığına ulaştığını açıkladı.

BM, metamfetamin ticaretinde son 6 yılda yaşanan patlama nedeninin yolsuzlukta artış, zayıf kanunlar ve yetersiz sınır kontrolleri olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), "Güney Asya'nın birçok yerinde rüşvet ödemeleri, devlet harçları kadar sistematik ve denetimli hale gelmiş durumda" açıklamasında bulundu.

Asya'da metamfetaminin çoğu Hong Kong, Makao, Tayvan ve Tayland'daki uyuşturucu kartelleri tarafından üretiliyor.