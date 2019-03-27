Asya ülkeleri kontaminasyon sebebiyle ABD ham petrolünü geri çeviriyor

Son yıllarda peş peşe rekor kıran ABD petrol üretiminin kontaminasyon sorunuyla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. ABD'nin sattığı kaya petrolü Asyalı alıcılar tarafından kontaminasyon sebebiyle geri çeviriliyor.

Son yıllarda kaya petrolü teknolojilerindeki gelişmelerle dünyanın bir numaralı petrol üreticisi haline gelen ABD, petrol ağında kontaminasyon sorunu yaşamaya başladı.

Asya ülkelerine ham petrol satan ABD'nin, buradaki rafinerilere gönderdiği petrollerde petrolün kalitesini etkileyen kimyasallara rastlanmaya başlandı.

İKİ RAFİNERİ KARGOYU KABUL ETMEDİ

Bloomberg''in haberine göre ABD'nin en büyük petrol alıcılarından Güney Kore'deki iki rafineri, son aylarda ABD'den gelen iki kargoyu geri çevirdi. Rafinerilerin gelen petrolün işlenmesindeki zorluklardan şikayetçi oldukları belirtiliyor.

Petrolün borulardan tanklara geçerken ve tankerlere aktarılarak rafinerilere götürülürken yabancı maddelere maruz kaldığı bildiriliyor. Habere göre benzer sorunları Ortadoğu'daki üreticiler de yaşasa da, Ortadoğulu üreticilerin altyapısı bu sorunu engellemekte daha başarılı.

Petrol kalitesinin istikrarlı olduğu Ortadoğu'ya göre, ABD üretimi petrolün oksijenatlar, metaller ve temizlik ürünleriyle kirlendiği aktarılıyor. Bu durum ABD'den satın alınan petrolde belirsizlik yaratıyor.

'EN AZINDAN BİR KARGO ÇİN'E GÖTÜRÜLDÜ'

BP Plc. tarafından satılan petrolün, SK Innovation Co. ve Hyndai Oilbank Co. tarafından kabul edilmediği, bunun ardından en az bir kargonun Çin'e taşınarak burada satıldığı aktarılıyor.

Çin rafinerilerinin standartlarının Güney Kore'dekilerden farklı olduğu belirtilirken, Güney Koreli rafinerilerin ABD'den getirilen petrolü incelemeye aldığı bildiriliyor.

ABD ham petrol ihracatı 2012 sonunda günde 100 bin varilken, bu rakam geçtiğimiz yılın Aralık ayında 2,5 milyon varile yükseldi.

Güney Kore, ABD petrolünün en büyük alıcısı durumunda. Aralık ayında Güney Kore ABD'den günde 550 bin varil petrol satın alıyordu.