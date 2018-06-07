Astronot Pedro Duque İspanya'nın Bilim Bakanı oldu

İspanya'nın yeni başbakanı Pedro Sanchez'in kabinesi şekillenmeye başladı. Ülkenin ilk astronotu olan Pedro Duque Bilim Bakanı olarak seçildi.

İspanya'nın ilk astronotu Pedro Duque, ülkede yeni göreve gelen sosyalist hükümet tarafından Bilim Bakanı seçildi. 55 yaşındaki Duque, Uluslararası Uzay Üssü misyonu çerçevesinde en son 2003 yılında uzaya gitti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, havacılık mühendisi Duque, Avrupa Uzay Ajansı'nın astronot heyetine 1992 yılında seçildi ve 1998 yılında uzaya giden ilk İspanyol oldu.

Üç çocuğu olan Duque, Discovery Uzay Mekiği'nin 9 günlük seferinde uzman olarak yer aldı. NASA'nın STS-95 misyonunda yer alan ekibe, 1999 yılında "evrenin barışçıl amaçlarla keşfinin mimarları" oldukları için Asturias Prensliği Ödülü verildi. Duque 2003 yılında da Uluslararası Uzay Üssü'nün 10 günlük Cervantes misyonuna uçuş mühendisi olarak katıldı. 2011 yılından itibaren Avrupa Uzay Ajansı'nın Almanya'nın Münih kentindeki Uçuş Operasyonları Ofisi'nin başkanlığını üstlendi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın internet sitesine göre, 2015 yılında "astronotluk görevine ve uçuşlarına" geri döndü.

KADIN AĞIRLIKLI KABİNE

Kendini "feminist" olarak tanımlayan Sosyalist Parti lideri ve İspanya'nın yeni Başbakanı Pedro Sanchez'in, bir önceki Başbakan Mariano Rajoy'un erkek ağırlıklı kabinesinin aksine kadın ağırlıklı bir kabine kurması bekleniyor.

Kadınların Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmeleri bekleniyor.

Sanchez kabinesindeki isimlerin hepsini henüz açıklamadı, ancak İspanyol basınında şu isimler yer aldı:

Başbakan Yardımcısı ve Eşitlikten Sorumlu Bakan: Eski Kültür Bakanı Carmen Calvo

Dışişleri Bakanı: Eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Josep Borrell

Maliye Bakanı: Wski Endülüs Özerk Bölgesi'nin meclis üyesi María Jesús Montero

Ekonomi Bakanı: Avrupa Komisyonu Bütçe Bölümü Şefi Nadia Calviño

2011'den beri görev başında olan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, geçen hafta parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetmişti.

Sosyalist Parti lideri Sanchez, altı partinin desteğini alarak, yolsuzluk skandalına adı karışan Rajoy'u düşürmüştü.

Sosyalist Parti'nin 350 üyeli parlamentoda sadece 84 sandalyesi bulunuyor.

İspanya Anayasası'na göre gensoru ile hükümeti deviren parti hükümeti kuruyor.

63 yaşındaki Rajoy Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Hayatta kendini siyasete adamaktan başka yapılacak şeyler var" sözleriyle siyaseti bırakmayı düşündüğünü açıkladı.



Rajoy, "Çok yoğun bir siyasi yaşamım oldu ve bence burada daha fazla durmanın bir anlamı yok" dedi.