Astana görüşmelerinin 13. turu başladı

Suriye konulu Astana görüşmelerinin 13. turu bugün başladı. Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da gerçekleştirilen görüşmede Rus ve Türk heyetler bir araya geldi.

Suriye gündemine ilişkin Rusya, Türkiye ve İran'ın inisiyatifiyle başlatılan Astana görüşmelerinin 13. turu bugün başladı.

Rus heyeti adına Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türk heyeti adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık yaptı.

Rus ve Türk heyetler arasındaki görüşmenin ardından Rusya ve İran heyetleri de görüşme yaptı. Görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Askar Hacı başkanlık ediyor.

Taraflar, İdlib'deki ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu, esir değişimi, cansız bedenlerin teslim edilmesi ve kayıp kişilerin aranması konularını görüşecek.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya, Türkiye, İran, Suriye dahil olmak üzere tüm taraflar katılım sağladı.

İki gün sürecek görüşmelerde BM, Ürdün, Irak ve Lübnan gözlemci olarak katılacak.