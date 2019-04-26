Astana görüşmelerinde ABD'nin Golan kararı kınandı

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yapılan Suriye konulu toplantıda Türkiye, Rusya ve İran ABD'nin Golan Tepeleri kararını kınadı. Astana görüşmelerine Irak ve Lübnan'ın da gözlemci sıfatıyla davet edilmesine karar verildi.

Türkiye, Rusya ve İran’ın Kazakistan’daki son Suriye toplantısında ABD’nin Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ndeki İsrail işgalini tanıyan kararı kınandı.

Toplantının sonuç bildirisinde, “Garantör ülkeler, ABD yönetiminin işgal altında bulunan Golan Tepeleri’nde İsrail’in işgalini tanıyarak uluslararası hukuku, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 497 sayılı kararını vahim biçimde ihlal eden ve Ortadoğu’da barış ve güvenliği tehdit eden kararını şiddetle kınadı” denildi.

Suriye’deki krize çözüm iddiasındaki Astana sürecinin 12. tur toplantısı, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da (eski adıyla Astana’da) bir araya geldi.

Toplantının ana oturumuna Türkiye, Rusya, İran, Suriye yönetimi ve muhalefet heyeti katılırken, kapanış bildirisini Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhtar Tleuberdi okudu.

Tarafların Suriye’nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlılıklarının vurgulandığı bildiride “Bu ilkelere evrensel olarak saygı duyulması gerektiği, kim tarafından, ne tür eylemlerle olduğu fark etmeksizin bu ilkelerin baltalanmaması gerektiğini” kaydedildi.

Bildiride, "komşu ülkelerin ulusal güvenliğini hedef alan ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergileneceği" ifadesine yer verilirken, "Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumla ilgili istişarelere devam edileceği", "bölgedeki güvenlik ve istikrarın ancak Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyularak sağlanabileceği" belirtildi.

İDLİB’DE ORTAK DEVRİYE SÜRECEK

Tarafların İdlib’deki çatışmasızlık bölgesindeki durumu ayrıntılı olarak ele aldığı ve 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatının tümüyle uygulanması gerektiğinde mutabık kaldığı da belirtildi. IŞİD, Heyet Tahrir Şam (eski adıyla el Nusra) ve BMGK’nin terör listesindeki kişilerle mücadelenin devam edileceği belirtilen sonuç bildirisinde Suriye ihtilafına askeri çözüm bulunamayacağına dikkat çekilerek, BM gözetimindeki siyasi geçiş sürecine bağlılığa vurgu yapıldı.

IRAK VE LÜBNAN’A DAVET

Ortak açıklamada Suriye’nin komşuları Irak ve Lübnan’ın da gözlemci sıfatıyla görüşmelere davet edilmesi kararlaştırıldı. Taraflar 13. tur görüşme için temmuz ayında Nursultan’da bir araya gelecek.