Assange Londra’daki elçilikten çıkmak zorunda kalabilir

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange 2 bin 230 günden daha uzun süredir sığındığı Londra’daki Ekvador elçilik binasını sağlık durumundan dolayı terk etmek zorunda kalabilir. Assange, elçilik binasından çıktığı anda tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya.

Bloomberg haberine göre WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın sağlığı son günlerde kötüye gidiyor. Gene Bloomberg’in iddiasına göre WikiLeak’in kurucusu "Önümüzdeki haftalarda elçiliği terk edebilir."

Geçtiğimiz günlerde Ekvador Başkanı Lenin Moreno, Assange’ın ‘eninde sonunda’ elçilik binasını terk edeceğini söylemişti.

Assange’ın sığındığı Ekvador Elçiliği binasında çok ufak bir alanda yaşadığı ve gün ışığına ulaşma imkanı olmadığı bilgiler arasındayken bu durumun zihinsel ve fiziksel sağlığını kötü etkilemesi tartışmalara neden olmuştu.

‘ASSANGE ÇIKTIĞI ANDA İDAM EDİLEBİLİR’

Eski Ekvador Başkanı Rafael Correa, şimdiki Başkan Moreno’yu Assange’ı teslim etmek üzere ABD’yle anlaşmakla suçlamıştı. Moreno’yu bu konuda iki yüzlü olmakla suçlayan Correa, Assange’ın ABD’nin eline geçtiği anda “casusluk ve vatana ihanet” suçlamasıyla idam edilebiceğini söylemişti. Ekvador Başkanı Moreno, Assange’ın can güvenliği için "pazarlık yapacağını" söylemişti.