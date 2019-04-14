'Assange Avustralya'ya iade edilmeli'

WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın babası oğlunun Avustralya vatandaşı olduğu için bu ülkeye iade edilebileceğini söyledi.

Julian Assange'ın Avustralya'ya iade edilmesi gerektiği öne sürüldü.

İngiliz Guardian gazetesi, Assange'ın babasının “Avustralya vatandaşlarının kendi ülkelerine iade edilmesi gerektiğini” ve Avusturalya hükümetinin bu konuda “bir şey yapması gerektiğini” söylediğini yazdı.

WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın Melbourne'da yaşayan babası John Shipton'ın, Avustralya Başbakanı Scott Morrisson'a bu konuda adım atması yönünde çağrı yaptığı belirtildi.

'KOLAYCA HALLEDİLEBİLİR'

Helald Sun'a konuşan Shipton, konunun tüm tarafların rızasıyla basitçe çözülebileceğini, bir senatör ve üst düzey bir dışişleri yetkilisinin Assange'ın Avustralya'ya iadesi konusunda görüşmeler yaptığını söyledi.

Shipton ayrıca oğlunun Londra'daki Ekvador büyükelçiliğinden çıkarılması görüntülerinin kendisini şok ettiğini söyledi ve “Ben 74 yaşındayım ve o 47 olduğu halde benden daha kötü görünüyordu. Böylesi bir şok yaşadım” diye konuştu.

SEÇİM DÖNEMİNDE KRİTİK BAŞLIK OLABİLİR

Avustralya Başbakanı Morrison daha önce Assange'ın bir Avustralya vatandaşı olarak elçilik desteği alabileceğini ancak “özel bir muamele” görmeyeceğini söylemişti.

Avustralya bir seçim dönemi içinde ve Assange konusunun seçim kampanyasının bir gündemi haline gelebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.