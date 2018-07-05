Aslanlar kaçak avcıları yedi

Güney Afrika'da bulunan doğal koruma alanında kaçak gergedan avına çıkanları aslanlar yedi.

Güney Afrika'daki bir doğal koruma alanında kaçak gergedan avına çıkan ez az iki kişinin aslanlar tarafından yendiği belirtildi.

BBC'nin haberine göre, koruma alanının sahibi Nick Fox'un durum üzerine yaptığı açıklamada, "Bir aslan sürüsünün bölgesine girmişler. Büyük bir sürü, dolayısıyla çok fazla zamanları olmamış. Kaç kişi olduklarından emin değiliz. Geriye pek bir şey kalmamış" şeklinde konuştu.

Avcılardan geriye kalanların arasında susturuculu bir av tüfeği, uzun bir balta, dikenli tel makası, tüfek ve balta gibi malzemeler bulunduğu söyleniyor.

