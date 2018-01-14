Aslan Yürekli Richard’ın öldüğü şato satılıyor

Fransa’da, İngiltere Kralı Aslan Yürekli I. Richard’ın öldüğü şato yaklaşık 1 milyon avroya satışa çıkarıldı.
Sputnik'in Telegraph'a dayandırdığı habere göre Fransa'nın Haute-Vienne ilinde yer alan 600 metrekarelik Châlus-Chabrol şatosu 996 bin 400 avro fiyatla satışa çıkarıldı. Châlus köyünün merkezinde, "bölgenin eşsiz manzarasına açılan yerde" bulunan şato 15 odadan ve bodrum katından oluşuyor.
Şatonun mülkiyetinin Hollanda vatandaşı üç kişide olduğu belirtilirken, mülkün yeni sahiplerinin iki Fransa vatandaşına satılacağı iddia edildi. Ancak satış sözleşmesinin henüz yapılmadığı belirtildi
Châlus-Chabrol kuşatması sırasında 26 Mart 1199'da yaralanan I. Richard, yaranın kangrene dönüşmesi sebebiyle 6 Nisan 1199'da ölmüştü.