Aslan Yürekli Richard’ın öldüğü şato satılıyor

Fransa’da, İngiltere Kralı Aslan Yürekli I. Richard’ın öldüğü şato yaklaşık 1 milyon avroya satışa çıkarıldı.

Fransa’da, İngiltere Kralı Aslan Yürekli I. Richard’ın öldüğü şato yaklaşık 1 milyon avroya satışa çıkarıldı.

Sputnik'in Telegraph'a dayandırdığı habere göre Fransa'nın Haute-Vienne ilinde yer alan 600 metrekarelik Châlus-Chabrol şatosu 996 bin 400 avro fiyatla satışa çıkarıldı. Châlus köyünün merkezinde, "bölgenin eşsiz manzarasına açılan yerde" bulunan şato 15 odadan ve bodrum katından oluşuyor.​

Şatonun mülkiyetinin Hollanda vatandaşı üç kişide olduğu belirtilirken, mülkün yeni sahiplerinin iki Fransa vatandaşına satılacağı iddia edildi. Ancak satış sözleşmesinin henüz yapılmadığı belirtildi

Châlus-Chabrol kuşatması sırasında 26 Mart 1199'da yaralanan I. Richard, yaranın kangrene dönüşmesi sebebiyle 6 Nisan 1199'da ölmüştü.