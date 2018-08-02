ASEAN ile Rusya arasında siber güvenlik anlaşması

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkeler ile Rusya arasında ortak siber güvenlik anlaşması imzalanacak. Anlaşma, Singapur'da gerçekleşecek zirvede resmen açıklanacak.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkeler, Rusya'yla ortak siber güvenlik anlaşması imzalayacak.

Anlaşma, ASEAN üyesi on ülkenin dışişleri bakanları tarafından Singapur görüşmesinde açıklanacak.

ASEAN zirvesine ev sahipliği yapan Singapur'da başbakan Lee Hsien Loong dahil 1 buçuk milyon kişinin bilgileri çalınarak ülke tarihinin en büyük siber saldırısı gerçekleşmişti. Malezya ise bu yılın başında merkez bankasına siber saldırı girişiminde bulunulduğunu açıklamıştı.

Rusya, geçen yıl Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ASEAN büyükelçiliği açmıştı.

ASEAN ve Rusya'dan yetkililer Mart ayında Cakarta'da siyaset, güvenlik ve güvenlik alanında işbirliği hakkında görüşme gerçekleştirmişti.

ASEAN NEDİR?

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Vietnam Savaşı'nın ardından 8 Ağustos 1967'de “komünist tehdide” karşı Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur tarafından kurulurken üye ülkelerin devlet başkanları, farklı konularda ortak politika geliştirmek amacıyla her yıl zirve düzenliyor.