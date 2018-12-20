Arnavutluk meclisinde başbakana yumurtalı protesto

Arnavutluk meclisinde muhalefet partisinden bir milletvekili, kürsüye çıktığı sırada başbakana yumurta fırlattı. Protestonun haftalardır eylem yapan öğrencilerle dayanışmak için yapıldığı açıklandı.

Eylülden bu yana Arnavutluk'ta, diğer muhalefet partisi Arnavutluk Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) ile birlikte meclisi boykot eden merkez sağ Demokrat Parti, bu kez yumurtalı protestoyla hükümete zor anlar yaşattı.

Mecliste, Arnavutluk Cumhuriyeti ile Eurojust (AB ülkeleri arasında yargı iş birliğini öngören kurum) arasında iş birliği anlaşmasının onaylanmasını öngören yasa tasarısının yanı sıra bazı yasa tasarıları görüşülüyordu. Söz almak üzere kürsüye çıkan sosyal demokrat Başbakan Edi Rama, muhalefet sıralarından kendisine atılan yumurtaların hedefi oldu.

Yumurtalı protestoyu gerçekleştiren Endri Hasa 10 gün meclis çalışmalarından men cezası alırken, muhalefet partisi protestonun haftalardır eylemler gerçekleştiren öğrencilerle dayanışmak için yapıldığını açıkladı.

Arnavutluk'ta öğrenciler 5 Aralık'tan bu yana üniversite harçlarının yarıya düşürülmesi, kampüs koşullarının iyileştirilmesi ve üniversitelerin idare kurullarında temsil hakkı talebiyle kitlesel eylemler düzenliyorlar.