Arjantinli çocukların yarısı yoksulluk içinde yaşıyor

Yapılan araştırma Arjantinli çocukların yarısının yoksulluk içinde yaşadığını, geçen yıla göre yoksullukta büyük artış olduğunu ortaya koydu.

Arjantin Katolik Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, ülkedeki çocukların yüzde 48,1'inin yoksulluk içinde yaşadığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre son bir yılda yoksulluk yaşayan çocuk oranı yüzde 8 artarken, çocukların üçte birinin gıda ihtiyacını karşılamak için aşevlerine gitmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

Arjantinli çocukların yüzde 28,1'inin temel gereksinimlerin karşılanamadığı evlerde bulunduğu, ülkede yaşayan çocukların ve yetişkinlerin yüzde 51'inin çevre kirliliği olan ve kötü sağlık koşullarındaki mahallelerde yaşadıkları aktarılıyor.

Ülkedeki okulların yarısı kadarının gerekli eğitim araçlarından ve teknolojiden yoksun olduğu, bu rakamın hükümet politikaları sebebiyle giderek artabileceği söyleniyor.

Arjantin'de sağcı hükümetin iktidara gelmesiyle birlikte eşitsizlik hızla artmaya başladı.