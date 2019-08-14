Arjantin’in sağcı liderinden seçim hezimeti sonrası ekonomi paketi

Arjantin’de 27 Ekim’de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine katılacak adayları belirlemek üzere Pazar günü yapılan ön seçimlerde büyük oy kaybına uğrayan devlet başkanı Macri yeni ekonomi paketini açıkladı.

Arjantin’in sağcı Devlet Başkanı Mauricio Macri, pazar günü yapılan ön seçimlerde uğradığı hezimetin ardından bir ekonomi paketi açıklayarak seçmenden destek istedi.

Ülkede 27 Ekim’de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine katılacak adayları belirlemek üzere Pazar günü yapılan ön seçimde Macri beklenenin üzerinde oy kaybederek yüzde 32 ile ikinci olmuştu. Eski devlet başkanı Cristina Fernández de Kirchner’in desteklediği Alberto Fernández ise oyların yüzde 47,7’sini alarak birinci geldi.

Macri’nin ön seçimde uğradığı hezimetin ardından Arjantin Pezosu yüzde 30’luk bir düşüş kaydetmişti. Bu Arjantin'de 2001'deki borç krizinden sonraki en büyük değer kaybı.

Macri seçim sonuçlarının ardından düzenlediği basın toplantısında para birimindeki düşüşten ve “piyasaların tepkisi”nden “solcu” rakibine oy veren halkı sorumlu tutmuştu.

Macri Çarşamba akşamı ekonomi paketini açıklarken, bu sözlerinden ötürü özür diledi ve “Başka alternatiflere oy veren Arjantinlilere derin saygı duyuyorum. Öfkenizi anlıyorum. Olanlar tamamen benim sorumluluğumda” diye konuştu.

Macri’nin açıkladığı pakette çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisinin düşürülmesi, kamu yardımlarının artırılması ve benzin fiyatlarına 90 gün boyunca zam yapılmaması gibi geçici düzenlemeler yer aldı.

Seçime iki buçuk ay kala açıkladığı ekonomi paketinin işçiler ve yoksulların durumuna bir “iyileştirme” getireceğini savunan Macri, bu paketin “17 milyon işçiye ve ailelerine” destek olacağını ileri sürdü.

Macri'nin açıkladığı paketle "yüksek gelirlilerin" gelir vergilerine de aylık 34 dolar indirim getiriliyor ve bu yıl içinde ödenen vergilerin de iade edileceği belirtiliyor.

Arjantin geçen yıl IMF’den 57 milyar dolar kredi almıştı. Seçimde birinci gelen Alberto Fernández IMF ile yapılan anlaşmanın gözden geçirileceği vaadinde bulunmuştu.