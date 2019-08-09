Arjantin’de ‘Papa’nın arkadaşı’ papaz, cinsel istismarla yargılanıyor

Papaz Gustavo Zanchetta 2016 ve 2017 yıllarında iki öğrencisine yönelik cinsel istismarda bulunmaktan yargılanıyor. Vatikan yaptığı açıklamada papazı atarken ‘tacizci olduğunu bilmediğini’ duyurdu.

Arjantinli papaz Gustavo Zanchetta ‘düzenli cinsel istismar’ suçlamasıyla yargılanıyor. Papaza yönelik 10 yıl ceza talebi bulunuyor. Papazın iki öğrencisi verdikleri ifadede 2016 ve 2017 yıllarında düzenli cinsel istismara uğradıklarını belirtirken savcı Maria Soledad Filtrin papaza yönelik kamu davası açılmasını talep etti.

20 ÖĞRENCİ VERDİĞİ İFADEYİ ÇEKTİ

Daha öncesinde istismara uğradığını belirten 20 öğrenci mahkeme sürerken verdikleri ifadeleri geri çekmesinin ardından papaz Gustavo Zanchetta’nın mahkeme bitişinde sırıtıyor olmasıysa Arjantin basınında gündem oldu.

PAPA’NIN ÇOCUK İSTİSMARCISI ‘YAKIN ARKADAŞI’NI KURTARMA ÇABASI

Dava birkaç yıldır devam ediyor ve son mahkemede Zanchetta'ya yurt dışına çıkış yasağı verildi. Ancak, Papa'dan gelen özel bir terfiyle istismarcı papaz, 2017 yılında Vatikan’ın hazine işlerine bakan kurum olan APSA’ya yönetici yardımcısı olarak atanmasıyla seyahat engelinden kurtuldu.

Vatikan, istismarcı vaize üst düzey pozisyon verildiği sırada cinsel tacizi hakkında hiçbir bilgisi olmadığını iddia etmeye devam ediyor ancak, bu Zanchetta’nın ilk suçu değil. 2015 yılında, telefonunda pornografi ve ‘uygunsuz özçekimler' bulundurmakla suçlanmıştı. 2017'de Oran piskoposluğundan istifa eden istismarcı vaizin yardımına Papa APSA ataması yetişmiş oldu.

Görgü tanıkları, Zanchetta'nın öğrencilerine uygunsuz şekilde dokunması, boynunu öpmesi, masaj talep etmesi ve geceleri yataklarına oturmasının yanı sıra onlara ve ailelerine hediyeler veriyor olmasının bilindiğini belirtti.

Savcı Filtrin’e göre istismarcı vaiz Zanchetta’ya yönelik ifadelerin geri çekilmesinde ve suçlamaların ancak gün yüzüne çıkmasında istismarcının ‘Papa’nın yakın arkadaşı’ olması ve istismara uğrayanların statülerini kaybetmekten korkuyor olmalarının payı var.