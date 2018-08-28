Arjantin’de öğretmenlerden 72 saatlik grev

Arjantin'de eğitim sendikaları, bugün başlayacak 3 günlük greve gidiyor. Enflasyon karşısında maaşlarının erimemesi için yüzde 30'luk maaş artışı talep eden öğretmenler, Perşembe günü büyük bir yürüyüş düzenleyecek.

Arjantinli eğitimciler, aldıkları maaşın enflasyondan dolayı yetersiz hale gelmesinin ardından grev kararı aldı. Öğretmenlerin grev kararının ardından hükümetten bir zam teklifi geldi ama yetersiz bulunarak reddedildi.

Pazartesi günü, Buenos Aires eyaletindeki öğretmenler, hükümetin ve öğretmen sendikaları arasındaki maaş görüşmelerinin geçen hafta kesintiye uğramasından sonra, bugünden itibaren üç günlük bir greve başlayacaklarını açıkladı.

Muhafazakar Vali Maria Eugenia Vidal yönetimindeki Buenos Aires hükümeti, Eylül ayına kadar maaşları yüzde 20'nin üzerinde yükseltmeyi ve Ekim ayında yeniden müzakereyi teklif etti. Sendikalar teklifi reddetti ve ülkede hızla artan enflasyonla mücadele etmek için yüzde 30 zam taleplerinden geri adım atmadı. Ayrıca sözleşmelerde, gelecekteki maaşların enflasyona ayak uydurmasını sağlayan bir madde içermesini de talep ettiler.

Arjantin'de enflasyon Eylül ve Nisan ayları arasında yüzde 25 civarında seyretti, Temmuz ayındaysa yüzde 31,5'e yükseldi. Peso ise ABD doları karşısında yüzde 31 düşüş yaşadı.

Pazartesi günü basın mensuplarına verdiği demeçte, Buenos Aires Eğitim İşçileri Sendikası (Suteba) Genel Sekreteri Roberto Baradel "Ücretleri düşürmek istiyorlar, bunun hakkında hiç şüphe yok. Paraları olmadığı yalanını söylüyorlar" yorumunda bulundu.

Üniversite akademisyenleriyle öğretmenler tarafından başlatılan ülke genelinde gerçekleşecek kitlesel eğitimciler grevi 72 saat sürecek. Grev Perşembe günü düzenlenecek büyük bir yürüyüşün ardından sona erecek.

Arjantin'de üniversite seviyesinde eğitim grevleri de gerçekleşiyor. Birçok akademisyen 3 Ağustos'tan beri grevde ve hükümet yüzde 30 zam taleplerini karşılamadığı takdirde devam edeceklerini söylüyorlar.

EĞİTİM BAKANI 'FEDAKARLIK' İSTİYOR

Müzakereler için ilk kez, Eğitim Bakanı Alejandro Finocchiaro geçen hafta müzakere masasında bulundu ve yüzde 15 maaş artışı teklif etti.

Bakan Finocchiaro basına verdiği demeçte, "Sendikalar ekonomik sorunların olduğunu ve fedakarlıklar yapılması gerektiğini fark etmeli" dedi. İki taraf, 30 Ağustos'taki yürüyüş öncesinde, Çarşamba günü tekrar görüşmek üzere bir araya gelecek.