Arjantin'de kürtaj yasağından kurtulmaya az kaldı

Arjantin parlamentosu, kadınlara yasal ve güvenli kürtaj hakkının verilmesi talebiyle sunulan tasarıyı kabul etti.

Arjantin parlamentosu, kadınlara yasal ve güvenli kürtaj hakkının verilmesi talebiyle sunulan tasarıyı 129 "evet" oyuyla kabul etti.

20 saatten fazla süren meclis oturumu sırasında, kürtaj hakkını savunan on binlerce Arjantinli, soğuk havaya rağmen geceyi meclis önünde geçirdi.

Kürtaj hakkı, 22 saatin sonunda 129 “evet” oyuyla meclisten geçti.

Yasaya göre gebeliğin 14. haftasına kadar kürtaj yasal olacak.

Oturuma damgasını vuran konuşmalardan biri, kürtaj karşıtı milletvekili Estela Regidor’un “Köpeklerimiz hamile kaldığında onlara kürtaj yaptırmıyoruz, yavrularını hediye ediyoruz” sözleri oldu.

Yasa meclisten geçse de, sırada Senato’nun onayı bulunuyor.

Geçtiğimiz ay içinde İrlanda da, 30 yıllık kürtaj yasağını kaldırarak kadın sağlığı için geç kalmış bir adım atmıştı.

Kürtajın tamamen yasak olduğu ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, El Salvador, Haiti, Gabon, Gine-Bissau, Honduras, Laos, Madagaskar, Moritanya, Nikaragua, Filipinler, Palau, Senegal, Surinam olarak biliniyor.