Arjantin'de IMF yardımından beklentiler düşük

Arjantin'in IMF ile 50 milyar dolarlık kredi anlaşması sağlamasıyla birlikte yüksek faiz oranlarının kalıcı olması beklenirken, iktisatçılar ve işletmeciler IMF yardımının ancak 'günü kurtarmaya' yarayacağını ve ekonomik düşüşün yakın olduğunu söylüyor.

Arjantin, merkez bankasının faiz oranlarını yüzde 40'a yükseltmesiyle birlikte dünyanın en büyük faiz oranlarından birine sahip ülke konumuna geldi.

Arjantin'in geçen hafta IMF ile 50 milyar dolar kredi anlaşması sağlamasıyla birlikte yüksek faiz oranlarının kalıcı olacağı da netleşmiş olduğu belirtiliyor. IMF ile 3 yıllık standby anlaşması, merkez bankasının daha bağımsız hareket edeceği ve enflasyonla mücadelenin birinci planda olacağı anlamını taşıyor.

Yüksek faiz oranlarından ise henüz olgunlaşmamış mortgage sektöründen dolayı emlak şirketlerinin oldukça olumsuz etkileneceği belirtiliyor. Gayrimenkul müteahhitlerinin yüksek borçlanmadan kaçınmak için daha uzun vadeli projelere yöneleceği ön görülüyor.

Ülkede en çok etkilenecek sektörün ise tekstil endüstrisi olduğu söyleniyor. Sektörün yarısının zarar içinde işlediği vurgulanıyor.

Brezilyalı yatırım bankası BTG Pactual'da iktisatçı olan Andrés Borenstein, yüksek faiz oranları, düşük reel ücretler ve siyasi belirsizliğin iktisadi gerilemeye kapı aralayacağını belirtiyor. Yüksek faiz oranlarıyla birlikte bankaların şirketlere kredi verme yöneliminin de azalacağını belirten Borenstein, merkez bankasının kısa vadeli borç araçları satışının bankalar için daha cazip hale geldiğini vurguluyor.

Arjantin'de tekstil işletmelerini temsil eden bir STK olan Fundación Pro Tejer'in yöneticisi Yeal Kim, “Bir önceki hükümet para basarak sorunun üstesinden gelmeye çalıştı, şu anki hükümet ise IMF yoluyla para enjekte ediyor. Her iki yöntem de refah sağlamıyor, ancak çukurun üstünü örtüp günü kurtarmaya yarıyor” yorumunda bulundu.