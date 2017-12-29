Arjantin’de cunta döneminde kaybolan bir çocuk daha bulundu

Mayo Meydanı Büyükanneleri, Arjantin’de cunta döneminde ailesinden kaçırılan bir çocuğu daha bulduklarını duyurdu.

Plaza del Mayo/Mayıs Meydanı Büyükanneleri, Arjantin’de yaşanan “Kirli Savaş” döneminde ailesinden cunta tarafından alınan başka bir çocuğu daha bulduklarını açıkladı. Dün Buenos Aires’de yapılan basın açıklamasında bulunan çocuğun ismi verilmedi.

Mayıs Meydanı Büyükanneleri Başkanı Estela de Carlotto, adı bilinmeyen kişinin, Arjantin’de 1976-1983 yılları arasında yaşanan askeri diktatörlük döneminde “kaybolan” María del Carmen Moyano ve Carlos Poblete çiftinin kızı olduğunu ifade etti.

'YENİDEN BİRARAYA GELECEĞİZ'

Bebeğin doğumun hemen ardından, 1977 yılında işkence merkezi olarak kullanılan Donanma Mühendislik Yüksek Okulu’nda (ESMA) ailesinden alındığı belirtildi.

İsmi verilmeyen kadın, cunta sürecinde ailesinden alınan çocukları bulmak ve aileleriyle yeniden kavuşturmak için mücadele eden Mayıs Meydanı Büyükanneleri tarafından bulunan 127. çocuk.

Hala Elsa Poblete, “Umarım yeğenim iyiliğini ve gülümsemesini annesinden, şefkat ve merhametini de erkek kardeşinden almıştır. Herhangi bir gün, herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde, yeniden bir araya gelip, sevgi dolu ailemiz hakkında konuşacağız” dedi.

KARANLIK DÖNEM

1974 yılında hayatını kaybeden eski devlet başkanı Juan Peron’un eşi Isabel Peron yönetimine General Jorge Rafael Videla liderliğinde bir askeri darbe düzenlenmiş, 1976 – 1983 yılları arasında sürecek olan “Kirli Savaş” adında karanlık bir dönem başlamıştı.

Bu dönemde özellikle komünistlere karşı büyük bir saldırı yapılmış, 30 bin kişi ya ortadan kaybolmuş ya da öldürülmüştü. Muhalif ailelerin çocuklarıysa zorla kaçırılmış ve rejimi destekleyen ailelere evlatlık olarak verilmişti. Bu bebeklerin sayısının en az 400 olduğu düşünülüyor.