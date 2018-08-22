Arjantin’de bir kadın daha 'merdiven altı' kürtajdan yaşamını yitirdi

Kürtajın yasallaşmasının parlamento engeline takıldığı Arjantin’de bir kadın merdiven altı kürtajdan sonra hayatını kaybetti. Ailesi yaptığı açıklamada, ölen kadının yoksul olduğu için yaşamını yitirdiğini söyledi.

Arjantin’in gündemindeki kürtaj yasasının parlamentoda görüşülüp reddedilmesinin hemen ardından, bir kadın kaçak bir hastanede yaptırdığı kürtaj nedeniyle yaşamını yitirdi. Romina Fernandez adlı kadının Buenos Aires’in yakınarındaki bir hastanede 8 Ağustos’ta yani parlamentoda kürtaj yasasının reddedilmesinden bir gün önce kürtaj yaptırmıştı.

Romania’nın kardeşi Ana yerel basına verdiği demeçte, “Kürtaj yasasının yoksul kadınlar için olduğu ve bunu parası olanların anlayamayacağını televizyonlarda söyleyen kadınları gördüğümde, bunu anlamadım, bana bahane gibi geldi. Şimdi anladım, iyice anladım” yorumunda bulundu.

Ailesi, 30 yaşındaki dört çocuk annesi Romina’yı 13 Ağustos pazartesi günü toprağa verdi. Romina operasyon sırasında kaptığı enfeksiyonun akciğerine ve böbreklerine hızla yayılması sonucu 12 Ağustos’ta yaşamını yitirdi.

‘YOKSUL OLDUĞU İÇİN ÖLDÜ’

Romania’nın erkek kardeşi Miguel, yerel basına verdiği demeçte, “O yoksul olduğu için öldü. Çünkü fakirleri yok sayıyorlar. Ben de şu ana kadar kürtaj karşıtıydım ama fikrim değişti” dedi.

Erkek kardeşi, Romina'nın Arjantin'in kürtaj karşısındaki baskısı nedeniyle öldüğünü de sözlerine ekleyerek, “Romina'nun neden öldüğünü söylemem gerekiyorsa, kürtaj yaptırdığı için onu terk ettiler ve başka bir şey umursamadılar, bundan eminim” dedi.

Ailesi Romina’yı şikayetlerinden dolayı hastaneye kaldırdıklarında gördükleri muameleden de şikayetçi.

Aile üyeleri Romina’ya gerekli testlerin yapılmadığını söylüyor. Hastane Romina’nın tıbbi kayıtlarını ve otopsi sonuçlarını aileye vermeyi reddetti.

Romina, 14 haftaya kadar ücretsiz ve güvenli kürtaj hakkı tanıyan yasanın meclis tarafından reddedilmesinin ardından ölen ikinci kadın.

ARJANTİN'DE HER YIL EN AZ 350 BİN YASADIŞI KÜRTAJ GERÇEKLEŞİYOR

Mevcut Arjantin yasalarına göre, annenin hayatının tehlikede olduğu ya da hamileliğin tecavüz sonucu olduğu durumlar dışında kürtaj yaptırmak suç.

Geçen ay boyunca Arjantin’de kadınlar kürtaj hakkı için büyük çapta eylemler düzenledi. Sağlık Bakanlığı tahminlerine göre her yıl Arjantin'de en az 350 bin yasadışı kürtaj gerçekleşiyor. Uluslararası insan hakları örgütleri bu sayının daha yüksek olabileceğini söylüyor.