Arjantin Senatosu kürtaj yasağını kaldıran tasarıyı reddetti

Arjantin’de kürtajı serbest hale getiren yasa tasarısı Senato’da reddedildi. Ülkede sadece tecavüz ve anne sağlığını tehlikeye düşüren durumlarda kürtaja izin veriliyor.

Arjantin’de gebeliğin ilk 14 haftasında kürtajı serbest kılan yasa tasarısı Senato’da 31’e karşı 38 oyla reddedildi.

Kürtajın yasak olduğu ülkede, yalnızca tecavüz ve anne sağlığının tehlikeye girmesi durumlarında kürtaja izin veriliyor.

Senatoda Çarşamba gecesi boyunca süren tasarının görüşülmesi sırasında kürtaj yanlıları ile karşıtları da sokaklardaydı.

Tasarı alt mecliste az bir farkla kabul edilerek Senato’ya getirilmişti.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve Başkan Yardımcısı Gabriela Michetti’nin kürtaja karşı çıktıkları biliniyor. Şimdi Senato üyesi olan eski Devlet Başkanı Christina Fernandez de Kirchner ise daha önce kürtaj karşıtı olduğunu ancak fikrini değiştirdiğini belirterek yasa tasarısının lehine oy verdi.

Tasarı üzerine görüşmelerin 16 saat sürdüğü Senato’nun önünde toplanan kürtaj karşıtları ile kürtaj yanlıları arasında da zaman zaman çatışmalar yaşandı.

Arjantin’de kürtajın yasal olmaması nedeniyle her yıl doktor kontrolü olmadan çocuk düşürmeye çalışan on binlerce kadının hastanelerin acil servislerine başvurduğu belirtiliyor. BBC’nin haberine göre 2016 yılında yasadışı kürtaj yüzünden 46 kadın yaşamını yitirdi.

Gebeliği sonlandırmak için ilaç alabilenler bu yönteme başvururken, buna parası yetmeyen kadınlarınsa daha ilkel yöntemlerle çocuk düşürmeye çalıştıkları biliniyor.

Yasa tasarısının aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren kadın hakları savunucuları, Senato’daki oylamanın bir son olmadığını, Arjantin’de kürtajın yasallaşmasının er geç gerçekleşeceğini dile getiriyorlar.