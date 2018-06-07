Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı, İsraillilerden özür diledi

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı, İsrail ve Arjantin arasında Kudüs’te oynanacak hazırlık maçına Arjantin'in çıkmama kararı nedeniyle, İsrail halkından özür diledi.

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, Cumartesi günü Kudüs'te gerçekleşecek olan İsrail-Arjantin karşılaşması öncesinde, Arjantinli futbolcuların Filistinlilerin protestoları nedeniyle oyundan çekilme kararlarından ötürü özür diledi.

Tapia, “İsrail toplumu içinde yaşayan tüm Arjantinlilerden, Arjantin takımını görmek için hızla bilet alan tüm İsraillilerden özür dilemek isterim” dedi.

Barselona'da basın açıklaması yapan Tapia; “Arjantin Futbol Federasyonu başkanı olarak benim sorumluluğum, tüm delegasyonun sağlık ve fiziksel bütünlüğü için mücadele etmektir ve kararımı verdim. Bu yüzden İsrail toplumundan özür diliyorum. [Bu] İsrail halkı aleyhinde bir şey değildi, Yahudi cemaatine karşı bir şey değil, tam tersi ve bence şu an, herkes kararımı dünya barışı için bir katkı olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Sampaoli ve oyuncular da, İsrail'in işgal ettiği Filistin'de Filistinlilere yapılan saldırılar nedeniyle, maçın oynanmasına soğuk bakıyor ve karşı çıkıyordu.

İptal kararının toplumun yararına olduğunu söyleyen Arjantinli futbolcu Higuain, "Sonuçta doğru karar verildi ve bu konu artık geride kaldı. Biz de İsrail'e gitmemenin doğru olduğunu düşünüyoruz" demişti.