Arjantin ekonomisi IMF baskısı altında küçülüyor

IMF destekli kemer sıkma politikaları altında ekonomik daralmanın görüldüğü Arjantin'de Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bir yıl içerisinde yaklaşık yüzde 6 azaldı. Dışa bağımlılık, sermaye girişindeki dalgalanmalar gibi özellikleri sebebiyle Türkiye ekonomisi ile birlikte anılan Arjantin'de üretim daralırken, işten çıkarılanların sayısı her geçen gün yükseliyor.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) baskısı altında Arjantin’de Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bir yıl içerisinde yüzde 5,8 küçüldü. Dışa bağımlılık, sermaye hareketlerindeki dalgalanmalar gibi benzerlikler sebebiyle Türkiye ekonomisi ile birlikte değerlendiren Arjantin, yaşadığı ekonomik sorunlar yüzünden IMF borçlanmasına gitmişti.

IMF destekli kemer sıkma politikaları altında Arjantin’in içersinde bulunduğu ekonomik durgunluğun daha da derinleştiği görülüyor. Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün derlediği verilere göre Arjantin ekonomisinde GSYH, Eylül 2018’de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 6 oranında küçüldü.

ÜRETİM 3 AYDA YÜZDE 2 AZALDI

Ağustos ve Eylül ayları arasında üretimin yüzde 1,9 azaldığı kaydedilen ülkede imalat sanayi yüzde 10,8 küçülürken benzer bir daralma yüzde 12,8 ile tüketimde, yüzde 2,9 oranında ise inşaatta görüldü.

Eylül ayı ile birlikte art arda altı ay boyunca negatif seyreden ekonomik göstergeler sonucunda üretim son iki çeyrekte resesyon sinyalleri veriyor.

NE OLMUŞTU

2014’te emtia fiyatlarında yaşanan düşüş ve ihracat gelirlerindeki azalma sonrasında Arjantin, borç ödemelerini durdurma kararı almış ve uluslararası finans ve sermaye kuruluşları tarafından dışlanmıştı.

Hükümet, bütçeden IMF isteğiyle yapılacak kesintilerin kamuya ait projeleri aksatacağını, bunun bu yıl ekonomide yüzde 1’lik bir daralmaya neden olacağını öngörüyor.

İşten çıkarılanların sayısının her gün daha da arttığı Arjantin’de kemer sıkma politikalarına karşı kamu sektörü başta olmak üzere çok sayıda grev ilan ediliyor. Bugün genel grev ilan eden sendikalar, tepkilerini bir hafta öncesinden başladıkları etkinlikler ile duyurmaya başlamıştı.

Ekonomik sorunları yüzünden IMF borçlanmasına giden Arjantin, bu çerçevede bütçe kesintilerine gideceği, bütçe açığını azaltmak için en büyük ihracat kalemlerine ek vergiler uygulayacağını ve bakanlıkların yaklaşık yarısını kapatacağını açıklamıştı.