Arjantin Ekonomi Bakanı istifa etti

Peso'nun ABD doları karşısında yüzde 20 değer kaybetmesinin ardından Arjantin Ekonomi Bakanı Nicolas Dujovne istifa etti.

Arjantin Ekonomi Bakanı Nicolas Dujovne, pesonun ABD doları karşısında yüzde 20 değer kaybetmesinin ardından istifa etti.

Dujovne, Devlet Başkanı Mauricio Macri'ye istifa mektubunu sunarak, "İnanıyorum ki hükümet halkı dinleyip buna göre hareket edecektir" dedi.

Ön seçim sonuçlarının ardından ekonomik kriz tartışmaları yaşanan ülkede, para birimi peso ABD doları karşısında yüzde 20 değer kaybetmişti.

Dujovne'nin yerini Buenos Aires bölgesinin ekonomi bakanı Hernan Lacunza'nın alacağı belirtiliyor.