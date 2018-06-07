Arjantin Dışişleri Bakanı: Oyuncularımız İsrail'de oynamak istemediler

Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, Arjantin'in çekildiği İsrail maçına ilişkin açıklama yaparak, Arjantinli futbolcuların maça çıkmak istemediğini söyledi.

Arjantin ve İsrail arasında yapılacak "dostluk maçı", gelen tepkiler ve protestolar üzerine Arjantin tarafından iptal edilmişti.

Arutz Sheva'nın haberine göre konuyla ilgili konuşan Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, Arjantinli oyuncuların maça çıkmak istemediğini söyledi.

Faurie, "oyuncularımız maç için İsrail'e gitmek istemediler" ifadelerini kullandı.

İsrail Kültür Bakanı, Arjantin'in maçı iptal etmesine tepki göstererek, olayı "terörizm" olarak nitelendirmişti. İsrailli bakan, Arjantinli oyuncuların "saldırıya uğrama korkusu" sebebiyle maçı istemediğini öne sürmüştü.