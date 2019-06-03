Arap Birliği'nden Mescid-i Aksa baskınına kınama

Arap Birliği, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınadı.

Arap Birliği, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'yı basmasını ve bölgede bulunanlara saldırmasını kınadı.

Merkezi Kahire'de bulunan Arap Birliğinden yapılan açıklamada, işgal kuvvetlerinin sıkı güvenliği altında Mescid-i Aksa'nın basılması, tepki gösterenlere göz yaşartıcı gazla müdahale edilmesi ve içeride bulunanların darbedilmesinin kınandığı belirtildi.

Aksa'nın İsrailleştirilmesi planının bu baskınla teyit edildiği kaydedilen açıklamada, yeni bir emrivaki oluşturularak mescidin statüsüne karşı açık bir ihlal gerçekleştirildiği ifade edildi.

Binden fazla İsrailli yerleşimci, dün sabah İsrail polisinin himayesinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlemişti. İsrail polisi, baskına tepki gösterenlere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuş, baskına karşı çıkanlara saldırmıştı.