Arap Birliği Genel Sekreteri'nden Türkiye'ye suçlama

Mısır'da düzenlenen AB-Arap Birliği zirvesinde konuşan Ahmed Ebu Gayt, Türkiye ve İran'ın bölgedeki krizleri körüklediğini savundu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye ve İran'ın eylem ve müdahaleleriyle bölgedeki krizleri körüklediğini savundu.

Mısır'da düzenlenen AB-Arap Birliği Zirvesi'nde konuşan Gayt, Ankara ve Tahran'ın eylemlerine dikkat çekerek, AB ile birlikte Suriye, Yemen ve Libya'daki silahlı çatışmaların ve bu ülkelerdeki yabancı ülke varlığının sürmesinin ciddiyeti konusunda ortak anlayış oluştuğunu düşündüklerini kaydetti.

Gayt, "Türkiye ve İran'ın eylemleri, bölgedeki krizleri provoke eden ve körükleyen bir müdahale niteliğinde. Bölgesel çatışmaların askeri çözümü bulunmuyor ve ülkelerin birliğinin korunmasını garanti edecek siyasi çözümler üretmemiz gerekiyor" dedi.

Gayt'a göre Filistin sorununun çözümü, Ortadoğu'da barış ve güvenliği sağlamanın temel taşını oluşturuyor.

"Filistin sorununun çözümünün, bölgeyi istikrara kavuşturmanın ve bölgede aşırıcılık ve şiddeti engellemenin en kısa yolu olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Bu sorunu yalnızca ekonomik önlemlerle çözmek imkansız" diye devam eden Gayt, "Bölgelerimiz ortak zorluklar ve tehditlerle karşı karşıya. Terör ve yasadışı göç, sürekli olarak işbirliği yapmamızı gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Gayt, göç sorunuyla ilgili olarak, bu sorunun nedenlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacak ortak bir yaklaşım geliştirme çağrısı yaptıklarını vurguladı.

IŞİD'İN YÜKSELİŞİNİ KOLAYLAŞTIRMAKLA SUÇLAMIŞTI

Arap Birliği Genel Sekreterliğine 2016 yılında seçilen Ahmed Ebu Gayt, aynı yıl yaptığı bir açıklamada da Türkiye'nin binlerce Batılı gencin Irak ve Suriye'de savaşmasına izin verdiğini ve IŞİD'in sınırdan petrol satışı ile gelirlerini artırmasını sağladığını söylemiş ve Ankara'nın Esad'ı devirmek için IŞİD'in yükselişini kolaylaştırdığını savunmuştu.

Mısır'da Mübarek döneminin son dışişleri bakanı olarak bilinen Gayt, 2004–2011 yılları arasında Mısır Dışişleri bakanlığı yapmıştı.