Arakçı: ABD esneklik gösteriyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı dün yaptığı konuşmada, İran’ın petrol satışlarının onaylanmasıyla ilgili bazı esneklikler gösterdiğini ve bunun “Tahran’a tam pres” politikasının çöküşüne işaret ettiğini söyledi.
İran’ın dış politikasını “aktif ve dinamik” olarak niteleyen Arakçı, ABD’nin tek taraflı olarak 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesinin onu izole ettiğini öne sürdü.
ABD POLİTİKASININ ÇÖKÜŞÜ
İran resmi televizyon kanalı PressTV internet sitesinde yayımlanan habere göre, Arakçı konuşmasında şöyle dedi:
Macron ve Trump G7 görüşmeleri sırasında buluştu ve ABD tarafı İran’ın petrol satışlarının onaylanması konusunda bazı esneklikler gösterdi.
BU ABD’nin “tam pres” politikasının ihlali ve İran’ın “maksimum direniş” politikasının başarısıdır.