Arakçı: ABD esneklik gösteriyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin İran petrolleri konusunda bazı esneklikler gösterdiğini söyledi ve bunun "Tahran'a tam pres" politikasının çöküşüne işaret ettiğini öne sürdü.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı dün yaptığı konuşmada, İran’ın petrol satışlarının onaylanmasıyla ilgili bazı esneklikler gösterdiğini ve bunun “Tahran’a tam pres” politikasının çöküşüne işaret ettiğini söyledi.

İran’ın dış politikasını “aktif ve dinamik” olarak niteleyen Arakçı, ABD’nin tek taraflı olarak 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesinin onu izole ettiğini öne sürdü.

ABD POLİTİKASININ ÇÖKÜŞÜ

İran resmi televizyon kanalı PressTV internet sitesinde yayımlanan habere göre, Arakçı konuşmasında şöyle dedi: