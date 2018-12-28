AP'ye konuşan İlham Ehmed: Suriye hükümet güçleri Menbiç cephe hattında bekliyor

Associated Press ajansına konuşan Demokratik Suriye Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ehmed, Suriye ordusunun Menbiç cephesinin ön hatlarına ulaştığını, ama henüz kente girmediğini söyledi.

Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ehmed, Associated Press'e (AP), Suriye ordusunun Menbiç cephesinin ön hatlarına ulaştığını, ama henüz kente girmediğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre AP, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kolu Demokratik Suriye Meclisi'nin (DSM) Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ehmed'e dayanarak, Suriye hükümet güçlerinin Menbiç cephesinin ön hatlarına ulaştığını duyurdu.

ABD güçlerinin henüz çekilmediğini ve Menbiç'in içi ile Türkiye destekli ÖSO'nun varlığından ötürü gergin olan ön hatlarında devriye gezdiğini aktaran Ehmed, ABD'nin tamamen çekilmesi durumu hakkında Rusya ve Suriye hükümetiyle bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

'YPG MEVZİLERİNİ SURİYE HÜKÜMETİNE BIRAKIR'

DSM Yürütme Kurulu Başkanı "Amaç, Türkiye'nin saldırısını savuşturmak. Eğer Türkiye saldırı için Kürt savaşçıları gerekçe gösteriyorsa onlar da mevzilerini Suriye hükümetine devreder" diye konuştu.

'300'DEN FAZLA HÜKÜMET GÜCÜ MENSUBU, ÖSO'NUN ÖNÜNDE POZİSYON ALDI'

Suriyeli muhaliflerin İnsan Hakları Gözlemevi de Suriye ordusunun 300'den fazla mensubunun kentin eteklerine ulaştığını ve Menbiç ile daha batıda ÖSO'nun bulunduğu bölgenin tam arasında konuşlandığını söyledi.

AP bir Menbiç sakininin "Hükümet güçlerinin ortalıkta olduğuna dair henüz bir işaret yok" dediğini aktarırken, ajansa göre Suriye devlet televizyonu, Menbiç'e gece hareket eden bir askeri konvoyun ve Menbiç'e gündüz yağmur yağmasının görüntülerini yayımladı, ama herhangi bir Suriye askeri göstermedi.

