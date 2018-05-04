Apple’ın kârı iPhone üreticilerine yansımadı

Apple kârını artırdı ancak Apple’ın donanım üreticilerine yansıması olmadı. Apple yazılımlardan kazandı.

Apple firması yılın ilk çeyreğinde analist beklentilerinin çok üstünde ciro ve kâr elde etti. Apple’ın beklenilenin üstündeki kârı bulut uygulamalarına ve telefon oyunları başta olmak üzere yan uygulamalara, ürünlere dayanıyor. Apple için donanım üreten Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ve Hon Hai Precision Industry Co. gibi firmaların kârlarıysa iPhone satışlarına bağlı olduğundan bu artıştan fazla etkilenmedi. iPhone satış artışlarının yavaşladığı, yılın ilk çeyreğinden önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 arttığı görülüyor. Cihazın çıkışının 10. yılı olması ve yenileme talebinin de etkisiyle daha fazla artış bekleniyordu.

iPhone satışlarındaki artışın ivmesindeki en küçük düşüş bile donanım üreticilerini büyük ölçüde etkiliyor. iPhone üretim maliyeti benzer telefonların üzerinde ve donanım üreticilerinin kâr marjları düşük. Bu durum satış artışındaki yavaşlama ya da üretim hatalarının donanım üreticilerinin kolay etkilenmesine neden oluyor. Apple, pazardaki konumunu donanım üreticilerinin kârlılıklarını sınırlandırmak için de kullanıyor.

iPhone 8'in montajını yapan Tayvanlı üretici Pegatron Corp, üretim kapasitesini artırdı. Yeni ürünün talebinde hızlı bir artış beklentisi taşınıyordu. Ancak talep düşüşüyle beraber kapasite kullanım oranları da düştü. Kâr marjı geçen yıl yüzde 1,61'e indi. Apple’ın en büyük donanım üreticilerinden olan Pegatron ve Hon Hai, en büyük müşterileri rekor kâr elde etmesine rağmen 2017 yılında net gelir kaybı yaşadı. Apple çip ve daha teknolojik parçalar üreten Japon üreticilerin kârlılıklarını koruyabildikleri de dikkat çekiyor.

Apple’ın CEO’su Tim Cook ise geçen günlerde iPhone için yeni pazar olarak Hindistan’ı belirlediğini söyledi. Çin pazarı şu an Xiaomi ve Huawei tarafından ele geçirilmiş durumda. Cook’un bu yeni hamlesinin iPhone için donanım üretenlere umut olur mu bilinmez ama Apple’a yarayacağı açık.