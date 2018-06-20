Apple'a tekel suçlamasının görüldüğü dava alt mahkemeye taşındı

ABD Yüksek Mahkemesi, Apple'ın itirazını kabul ederek şirkete açılan antitröst davasının alt mahkemelerde görüleceğini açıkladı. Trump yönetimi konuya ilişkin açıklamasında Apple'ı savundu.

ABD Yüksek Mahkemesi, antitröst yasalar kapsamında iPhone yazılım uygulamalarıyla piyasayı tekelleştirmekle suçlanan Apple'ın davanın durdurulması karşılığında yaptığı teklifi kabul etti.

Hakimler, Apple'ın savunmasını alt mahkemelerde dinleyeceğini açıkladı.

Bu davayla birlikte büyüyen elektronik eşya sektörüne tekelcilik karşıtı müdahalelerin artabileceği belirtiliyor.

Trump yönetimi Apple'ı savunarak hakimlerden davayı geri çekmelerini talep etti.

Apple'a karşı ilk antitröst davası, iPhone müşterileri tarafından 2011'de Kaliforniya'da açılmıştı.

Apple'ın uygulama ödemelerini müşterilerden aldığı, uygulamayı geliştirenlere de her satışta yüzde 30 komisyon ödediği belirtiliyor. Apple verilerine göre uygulama geliştirenler 2016 yılında 20 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

Şirket, davacıların dava açması için yeterli yasal konumda olmadıklarını belirterek antitröst davasının iptalini talep etti.