Apple'a soruşturma

Paris savcılığı, şikayetler üzerine Apple hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Paris savcılığından yapılan açıklamada, iPhone marka telefonların eski modellerinin "kasıtlı olarak yavaşlatıldığı" iddiası sonrası bir tüketici derneğinin kendilerine şikayette bulunduğu belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre; açıklamada, 27 Aralık 2017'de yapılan başvurunun incelenerek, Amerikan teknoloji devi Apple hakkında "hilekarlık" da dahil bir dizi iddia hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.

BATARYA DEĞİŞİM ÜCRETLERİNDE İNDİRİME GİDİLMİŞTİ

Apple, eski model telefonlarının kasıtlı olarak yavaşlatıldığı iddialarının ortaya atılması sonrası önce bunu itiraf etmiş, daha sonra da bir özür yazısı yayımlayarak batarya değişim ücretlerinde büyük indirime gidileceğini açıklamıştı.

Apple hakkında aynı nedenle başka ülkelerde de şikayette bulunulmuş ve tazminat davaları açılmıştı.