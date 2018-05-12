Apple yeni kârlar arıyor: Goldman Sachs'la kredi kartı anlaşması

Geçtiğimiz ay ilk çeyrek kârını açıklayan ve önceki yıldan daha çok kazandığı görülen Apple, şimdi de kredi kartıyla kazanmayı planlıyor. Şirket, yeni kartı için Goldman Sachs ile anlaştı.

Apple, ödeme sistemi Apple Pay altında işleme sokulacak kredi kartı için Goldman Sachs'la anlaştı.

Apple'ın yeni kredi kartı 2019 başlarında kullanılmaya başlanacak. Şirket daha önceki kartı için anlaşmalı olduğu Barclays ile sözleşmesini de iptal etti.

Goldman Sachs bu anlaşmayla ilk kredi kartını çıkaracak.

Mayıs ayının başında mâli raporunu açıklayan Apple'ın, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 daha fazla iPhone sattığı görülmüştü. Şirketin beklenilenin üstündeki kârı bulut uygulamalarına ve telefon oyunları başta olmak üzere yan uygulamalara ve ürünlere dayanıyordu.

Apple'ın geliri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15,5 artarak 61,1 milyar dolar olarak bildirildi. Geçen yılın ilk 3 ayında şirketin geliri 52,9 milyar dolardı.