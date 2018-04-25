Apple İrlanda'ya 16 milyar dolar vergi ödeyecek

Apple, Avrupa Komisyonu kararının ardından İrlanda'ya 16 milyar dolar vergi ödeyecek.

Avrupa Komisyonu, Appla'ın 2003 ile 2014 arasında İrlanda'ya neredeyse hiç vergi ödememesi sebebiyle rekor vergi cezası kararı almıştı.

Appla'ın İrlanda'ya 16 milyar dolar vergi vermesi kararlaştırılırken, ödemenin yakın zamanda başlayacağı açıklandı.

Buna karşın İrlanda yönetimi Apple'dan vergi almak istemiyor. İrlanda Maliye Bakanı Pascal Donohoe, "karara temelden karşı olduğunu" ve itiraz edeceklerini, ancak itiraz sonuçlanana kadar Avrupa Komisyonu'nun verdiği karara uyacaklarını söyledi.

Apple CEO'su Tim Cook ise geçmişte yaptığı açıklamada "kendimizi bize borcumuz olmadığını söyleyen bir hükümete ilave vergi öderken bulduk" diyerek durumun "sıra dışı" olduğunu belirtmişti.

Avrupa Komisyonu, İrlanda'nın Apple'ı ülkede tutmak için "özel muamele" yaptığını ve vergi yasalarını ihlal ettiğini duyurmuştu.