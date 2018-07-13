Apple Çin'de 300 milyon dolarlık 'temiz enerji fonu' kuruyor

Apple, Çin'de yenilenebilir enerji üretiminde kullanılacak 300 milyon dolarlık fon kuruyor.

Çin hükümeti, ülkedeki hava kirliliğini azaltmak için adımlar atarken, uluslararası şirketleri de bu yönde çalışmaya çağırıyor.

Apple'ın gelen talepler üzerine 300 milyon dolarlık "temiz enerji" fonu kurma kararı aldığı bildiriliyor. Üretilecek yenilenebilir enerjinin bir milyona yakın eve elektrik sağlayabileceği söyleniyor.

Fonun dört yıl boyunca 10 farklı elektrik sağlayıcısına yatırılacağı belirtiliyor. Kararın ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi sürerken alınması dikkat çekiyor.

Apple CEO'su Tim Cook, ABD ve Çin'i sakin olmaya ve ilişkileri gerecek adımlar atmamaya çağırmıştı.

Apple ürünlerinin büyük bölümü Çin'de üretiliyor. Çin, aynı zamanda Apple'ın en çok satış yaptığı ülkelerden biri.