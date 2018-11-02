Apple CEO'sundan Türkiye açıklaması: Pazarda sıkıntı var...

Apple'ın CEO'su Tim Cook Türkiye ve Rusya gibi pazarlarda sıkıntılar olduğunu söyledi. Cook, firmanın yıl sonu satış hedefini tutturamayacağını ifade etti.

Apple'ın CEO'su Tim Cook bu yıl satış hedeflerini yakalayamayacaklarını söyledi. Cook "gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı hedefin tutmasını beklemediğini" ifade etti.

Reuters'in haberine göre Aralık ayıyla biten mali son çeyrekte Apple'ın 91 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Cook yatırımcılara yaptığı açıklamada sorunlu pazarların "Türkiye, Hindistan, Rusya ve Brezilya" olduğunu belirtti.

DOLAR ARTIŞIYLA ZAM GELMİŞTİ

Apple Türkiye'de art arda yaptığı zamlar ile gündem olmuştu. 7 TL'den dönen dolar/TL kurunun ardından kurun 5.50 civarında seyretmesiyle birlikte Apple ürünlerinde indirim de yaptı.

Fakat bu indirime rağmen iPhone fiyatları hala eski seviyesinin üzerinde.