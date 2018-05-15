Apple CEO'sundan Trump'ın Çin'e yaklaşımına eleştiri

Apple CEO'su Tim Cook, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yaklaşımını eleştirerek gümrük vergilerinin doğru olmadığını söyledi.

Apple CEO'su Tim Cook, Bloomberg'e konuşarak ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına değindi. Cook, Trump'ın Çin'e yaklaşımının doğru olmadığını söyleyerek getirilen gümrük vergilerine karşı çıktı.

Cook, "iki ülke arasındaki işbirliğinin ülkelerin tek başlarına hareket etmelerine göre ekonomiyi daha çok canlandırabileceğini" söyledi.

Apple CEO'su, Nisan ayının sonlarında Trump ile görüşme gerçekleştirerek Çin'le yaşanan "ticaret savaşını" konuşmuştu. Trump yönetimi Çin'den gelen 50 milyar dolarlık ürüne yüzde 25 vergi getirmiş, Çin de Trump'a benzer şekilde karşılık vermişti.

Tim Cook, önceki ticaret yöntemlerinin "sorunlu" olduğunu, ancak Trump'ın yaklaşımının da doğru olmadığını savundu.

Apple ürünlerinin büyük bölümü Çin'de üretiliyor. ABD merkezli şirketin en büyük alıcıları arasında ABD ve Çin bulunuyor.