Apple CEO'sundan Facebook açıklaması

Apple CEO'su Tim Cook, Facebook'un denetlenmesi için çağrıda bulundu.

Apple CEO'su Tim Cook, Facebook'a ilişkin konuşarak, Facebook'un kendi kendisini denetlemesi gerektiğini, ancak bunun için "çok geç kalındığını" söyledi.

Facebook'a denetleme çağrısında bulunan Cook, Facebook ve diğer benzer kuruluşların topladığı verilere kısıtlama getirilmesini istedi.

Cook, "En iyi denetimin özdenetim olduğunu düşünüyorum. Ancak sanırım o noktayı aştık" dedi.

Apple CEO'su, "müşterileri ürün olarak görüp paraya çevirirlerse çok daha fazla para kazanacaklarını, ancak bunu yapmamayı seçtiklerini" iddia etti.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in yerinde olsa ne yapacağı yönündeki soruyu ise, "Ben o durumda olmazdım" diye yanıtladı.