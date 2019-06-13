AP'de faşist partilerden yeni grup: Kimlikler ve Demokrasi

Avrupa Parlamentosu’nda üç siyasi grup olarak aşırı sağı temsil eden partilerden, Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF), genişleyerek Kimlikler ve Demokrasi (ID) ismini aldı.

Avrupa Parlamentosu’nda üç siyasi grup olarak aşırı sağı temsil eden partilerden, Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF), Almanya için Alternatif (AfD) partisinin de aralarında bulunduğu Avusturya, Finlandiya ve Danimarka'dan bazı aşırı sağcı partilerin katılımıyla genişleyerek isim değiştirdi.

Fransız aşırı sağcı Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin Lig Partisi'nin üyeleri olduğu ENF, yeni üyeleriyle birlikte Kimlikler ve Demokrasi (ID) ismini aldı.

Böylelikle, aşırı sağcıların üyesi olduğu siyasi grup, AP'de 58 olan sandalye sayısını 73'e çıkararak, parlamentodaki beşinci büyük siyasi grup oldu.

Diğer yandan, Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı da (ALDE) adını “Avrupa’yı Yenile” olarak değiştirdiğini açıklamıştı.

Söz konusu aşırı sağcı partilerin, AP seçimlerinden sonra birlikte hareket etmeye yönelik ittifak arayışı ve girişimleri de bulunmaktaydı.

Bu değişimi, Ulusal Birlik Partisi Marine Le Pen, "AP'de yeni bir siyasi grup oluşturarak, AB'nin siyasi satranç tahtasını değiştirdiklerini" duyurarak açıkladı.