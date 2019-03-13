AP Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını kabul etti

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden raporu kabul etti.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda oylanan yıllık Türkiye raporu, 109 karşıt oya karşı 370 oyla kabul edildi. Oylamada 143 üye de çekimser oy kullandı.

Raporda ağır insan hakları ihlallerinden dolayı Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınması talep ediliyor.

Avrupa Birliği'nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararlar tavsiye niteliği taşıyor, bağlayıcılığı bulunmuyor.

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye raportörü Kati Piri'nin "Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması" önerisini Şubat ayında onaylamıştı.

AB Komisyonu da, Türkiye Raporu'nu 29 Mayıs'ta açıklayacak.

