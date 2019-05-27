AP seçim sonuçları netleşiyor: İşte ilk sonuçlar

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, aşırı sağcı partiler oylarını artırırken, 'merkez' partilerin oylarında düşüş yaşandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçları belli oldu.

Toplam 751 milletvekillinin belirlendiği AP seçimlerinde Avrupa Halk Partisi (EPP) ilk sırada yer aldı.

Seçim öncesinde 216 sandalyesi bulunan EPP'nin milletvekili sayısı 173'e düşerken, bu partiyi 147 milletvekili ile Sosyal Demokratlar (S&D) izledi. Böylece, Sosyal Demokratlar da 40 koltuk kaybetmiş oldu.

Sputnik'in haberine göre, Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE) 102 milletvekili, Avrupa Yeşiller Partisi (EFA) 71 milletvekili, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 58 milletvekili, Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) 57 milletvekili, Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokrasi (EFDD) 56 milletvekili, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL) 42 milletvekili çıkardı.

Geriye kalan 45 milletvekili ise bağımsız ve diğer adaylardan seçildi.

Aşırı sağcı partiler, AP'deki 3 siyasi grup olan Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR), Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) ve Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokrasi'de (EFDD) temsil ediliyor.

Söz konusu partilerin, AP seçimlerinden sonra tek çatı altında toplanarak birlikte hareket etmeye yönelik ittifak arayışı ve girişimleri de bulunuyor.

Öte yandan, 2014 yılında katılımın yüzde 42,6 oranında gerçekleştiği AP seçimlerinde, 2019'da sandığa gitme oranının yüzde 51'e yükselmesi dikkati çekti.

HANGİ ÜLKEDE KİM KAZANDI?

AP seçimlerinde birçok ülkede aşırı sağcı partilerin oylarındaki artış dikkat çekti. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bazı ülkelerden gelen sonuçlar şöyle:

Almanya: Başbakan Angela Merkel'in merkez sağ partisi seçimi birinci bitirmeyi başarsa da beş sandalye kaybederek 29 AP vekili çıkardı. Merkez sol sahip olduğu 27 sandalyeden 12'sini kaybederek üçüncü sıraya gerilerken 9 yeni sandalye kazanan Yeşiller ikinciliği aldı. aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 10 oy olarak 4. oldu.

Fransa: Marine Le Pen'in aşırı sağcı partisi Ulusal Cephe 22 sandalye ile birinci olurken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liberal partisi En Marche ikinci sırada yer aldı ve 21 sandalye kazandı. Üçüncü sırada ise 12 sandalye ile Yeşiller var. AP'de 74 sandalyeye sahip olan Fransa'yı merkez sağ EPP ve merkez sol SD gruplarında toplam 12 vekil temsil edecek.

İngiltere: AB'den ayrılma sürecini (Brexit) tamamlayamadığı için AP seçimlerine katılmak zorunda kalan İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi büyük kayıplar yaşadı. İlk iki sırayı ise yeni kurulan ve ilk defa seçime giren Brexit Partisi ile Liberal Demokratlar aldı. Bu iki parti sırasıyla yüzde 31,7 ve yüzde 20,7 oy aldı. Muhafazakar Parti'nin oyu yüzde 9,2'ye, İşçi Partisi'nin oyu ise yüzde 13,8'e geriledi.

İtalya: İktidar ortağı olan aşırı sağcı Lig partisi yüzde 28 ile zafer ilan etti. Sosyal demokrat Demokratik Parti ve koalisyonun diğer ortağı olan Beş Yıldız Hareketi ise yüzde 20 civarında oy aldılar.

İspanya: İspanya'da sosyal demokratlar yüzde 32, merkez sağ Halk Partisi yüzde 20 oy aldı. Podemos'un Birleşik Sol ittifakı yüzde 10 oy aldı. Aşırı sağcı Vox'un oyu yüzde 6'da kaldı.

Yunanistan: SYRIZA, birinciliği merkez sağ Yeni Demokrasi partisine kaptırdı. SYRIZA yüzde 24, Yeni Demokrasi ise yüzde 33 civarında oy aldı. Yüzde 5,6 oy alan Yunanistan Komünist Partisi ise 2 vekille temsil edilecek.

Kıbrıs: Merkez sağ Demokratik Seferberlik (DISY) yüzde 29 oy ile seçimi ilk sırada bitirdi. Komünist Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) ise yüzde 27,5 ile ikinci sırada kaldı. AKEL'in Kıbrıslı Türk adayı Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu'na seçilen ilk Kıbrıslı Türk oldu.