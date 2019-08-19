AP raportöründen kayyum tepkisi: Sırada Ankara ve İstanbul mu var?

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van, Mardin Belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasına Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'den de tepki geldi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kayyum atamasını eleştiren mesajını paylaştı.

Piri, "İstanbul Belediye Başkanı, Diyarbakır, Mardin, Van’da Kürt belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirdi. Bence Türkiye’de demokratik olarak seçilmiş tüm belediye başkanları söylemeye cesaret edemese bile aynı şekilde düşünüyor. Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları seçildikten beş ay sonra terörle ilişkileri var iddiasıyla yine görevden alınıyor. Halkların tercihine sıfır saygı. Sırada ne var? Ankara ve İstanbul belediye başkanlarını görevden almak mı?” dedi.